Белоусов заявил об ускоренном восстановлении экономики России

Восстановление экономики России идет на два месяца быстрее прогнозов, сообщил вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Его цитирует РИА Новости в субботу, 5 июня.

«Мы идем сейчас лучше, примерно с опережением — если говорить в целом, там есть отдельные проблемы, — но так примерно на два месяца опережаем показатели», — рассказал Белоусов.

Быстрее плановых значений идет и снижение уровня безработицы в России, отметил вице-премьер. Однако есть и проблемные регионы, требующие дополнительных усилий. Называть конкретные субъекты РФ он не стал.

Ранее в субботу помощник президента России Максим Орешкин назвал 2021-й годом полного восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

3 июня о восстановление российской экономики отметил президент Владимир Путин. По его словам, в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, несмотря на все трудности, связанные с пандемией и ограничениями. Однако, по его словам, есть экономические проблемы, требующие новых эффективных решений: ситуация на рынке труда и уровень инфляции.