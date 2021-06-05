Назван срок полного восстановления российской экономики

Помощник президента России Максим Орешкин назвал срок полного восстановления экономики страны от кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса и введенных из-за этого ограничений. Об этом в субботу, 5 июня, передает ТАСС.

По его словам, текущий год станет годом полного восстановления. Ранее Орешкин говорил, что мировая экономика в целом мощно восстанавливается после кризиса.

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Лекарством от роста цен в России, указывал он, может стать высокая конкуренция на рынках.

Орешкин считает также, что поможет выстраивание долгосрочного регулирования. Такой подход ведет к росту инвестиций. Точечное сдерживание роста цен он назвал «краткосрочным хайпом».

Ранее о восстановлении российской экономики высказался президент Владимир Путин: он подчеркивал, что она выходит из сложной ситуации. По его словам, в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, несмотря на все трудности. «ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4 процентов», — сказал он. Путин добавил, что двумя наиболее актуальными проблемами в России остаются ситуация на рынке труда и уровень инфляции.