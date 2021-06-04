Путин назвал две проблемы России

Двумя наиболее актуальными проблемами в России остаются ситуация на рынке труда и уровень инфляции, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Дискуссию с его участием транслировал YouTube-канал «России 24».

«У нас две наиболее актуальные проблемы на сегодняшний день. Рынок труда — его нужно восстанавливать минимум до 4,7 процента, как было до пандемии, а сейчас 5,2 процента. И вторая — инфляция», — сказал президент.

Уровень инфляции, который сейчас достигает 5,8 процента, необходимо снижать до 5 процентов или ниже, уточнил Путин.

С этим замечанием президент выступил, объясняя политику Центрального банка, увеличившего уровень ключевой ставки.

Такие действия регулятора направлены на борьбу с инфляцией, в которой глава Банка России Эльвира Набиуллина видит помеху экономическому росту в стране. В целом же российская экономика, по мнению Владимира Путина, достигла успехов в выходе из вызванного пандемией кризиса.