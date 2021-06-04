Президент России Владимир Путин оценил возможный рост российской экономики в 2021 году. Его слова на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей вакцины «Спутник V» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) передает ТАСС.

По словам российского лидера, в прошлом году экономика России показала устойчивость к внешним шокам, несмотря на все трудности. «ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика, а по итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4 процентов», — сказал он.

Путин добавил, что такие результаты стали возможны в том числе благодаря фундаменту, созданному в предыдущие годы, и самоотверженной работе многих людей в промышленности, сельском хозяйстве и социальной сфере, здравоохранении и науке. Кроме того, поддержку со стороны Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) получили российские медработники и ученые, подчеркнул президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что российская экономика выходит из сложной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. На быстрые темпы восстановления экономики на глобальном уровне указал на ПМЭФ помощник президента России Максим Орешкин.