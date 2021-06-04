В России выросли зарплаты

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) зарплаты в России вырос в первом квартале на 1,6 процента в годовом выражении. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

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Среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении составила 55 208 рублей в марте против 51 229 рублей в феврале 2021 года. В целом динамика увеличения реальных зарплат замедлилась. В четвертом квартале 2020 года рост составлял 2,2 процента в годовом выражении, в третьем квартале — 1,8 процента. По прогнозу правительства, показатель по итогам года увеличится на два процента.

Реальные зарплаты в 2020 году выросли на 2,5 процента. Так, в декабре они увеличились на 4,6 процента в годовом выражении и на 39,5 процента в месячном.

При этом реальные располагаемые доходы россиян рухнули до рекордного низкого уровня с 2009 года, поскольку пандемия коронавируса усилила давление на стагнирующую экономику. Об этом сказано в исследовании Института развивающихся экономик Банка Финляндии. Доходы семей снизились почти на пять процентов в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2019 года.