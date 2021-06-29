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Песков раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с Путиным

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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия-24» раскрыл самую популярную тему вопросов для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

«Вопросов много, традиционно много. Они поступают по самым разным каналам. <...> Набор тем в принципе от года к году меняется, установить какую-то тенденцию сложно. В этом году, конечно, всему голова — это COVID», — отметил Песков.

Прямая линия Путина пройдет 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать «Первый канал», телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина.

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