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Кремль раскрыл формат прямой линии с Путиным

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет в этом году без аудитории в студии. Формат мероприятия раскрыл пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС во вторник, 22 июня.

С президентом будут ведущие, уточнил он. Задать вопросы Путину все желающие смогут в том числе в специальном приложении, рассказал Песков.

«Это приложение позволяет любому гражданину нашей страны стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом, и без каких-либо посредников записать свой вопрос, показать то, что он хочет, из окружающего мира, или сформулировать свой вопрос письменно», — отметил он.

Прямая линия президента России Владимира Путина с россиянами пройдет 30 июня. Мероприятие будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. Впервые этот формат взаимодействия президента и россиян был опробован в конце 2001 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса прямая линия не состоялась, но часть вопросов от граждан были заданы президенту в ходе большой пресс-конференции в декабре.

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