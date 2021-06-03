Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным в этом году будет, подготовка уже началась, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 3 июня.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса прямой линии с президентом не было, но большую пресс-конференцию 17 декабря провели с элементами прямой линии.

В 2019 году прямая линия состоялась 20 июня и стала 17-й по счету. Тогда глава государства отвечал на вопросы журналистов и граждан более четырех часов. В частности, тогда он призвал президента Украины Владимира Зеленского начать прямые переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Впервые в этом формате президент вышел в эфир в 2001 году.