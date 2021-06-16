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Песков рассказал о подготовке к прямой линии с Путиным

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Владимир Путин на прямой линии в 2019 году
Владимир Путин на прямой линии в 2019 году
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что подготовка к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным продолжается. Однако дата ее проведения пока неизвестна, сообщает ТАСС.

По мнению Пескова, пока преждевременно обсуждать дату предстоящего мероприятия. Он пообещал назвать ее в более актуальный период. Песков подчеркнул, что подготовка к прямой линии ведется уже сейчас.

В начале июня пресс-секретарь президента заявлял, что Путин планирует в этом году традиционную прямую линию с гражданами. Он также объявил о начале подготовки к мероприятию.

Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. Впервые этот формат взаимодействия президента и россиян был опробован в конце 2001 года. С тех пор прямые линии стали ежегодной традицией, они не проводились только в 2004 и 2012 годах. В 2020 году из-за пандемии она также не состоялась как самостоятельное мероприятие, но часть вопросов от граждан были заданы Путину на большой пресс-конференции в декабре.

Предыстория: Кремль начал подготовку к прямой линии с Путиным
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