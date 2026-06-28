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01:51, 28 июня 2026Россия

В России высказались о будущем британской поддержки Украины после смены премьера

Пушков: От Бернема не следует ожидать изменениий относительно поддержки Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Председатель комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказался о будущем британской поддержки Украины после смены премьер-министра.

По его словам, от Энди Бернема, недавно избранного в парламент от лейбористов и рассматриваемого в качестве потенциального преемника Кира Стармера, не следует ожидать изменениий во внешней политике. Пушков счиатет, что Бернем такой же сторонник финансовой и военной поддержки Украины, как его предшественники.

«Лондон уже обязался предоставить Киеву 23.8 миллиарда фунтов на военные цели, и выделять еще по 3 миллиарда фунтов в год вплоть до 2031 года. Вряд ли Бернэм заявит о пересмотре этой политики, хотя ухудшение финансовой ситуации Британии может сделать выделение таких средств затруднительным», — заявил сенатор.

22 июня Стармер объявил о своем уходе с должности премьер-министра Великобритании. Он заявил, что каждое его решение было направлено на то, чтобы поставить на первое место страну, которую он любит.

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