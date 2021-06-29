В Кремле объяснили решение проводить прямую линию с Путиным при пандемии

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что решение не переносить прямую линию с президентом России Владимиром Путиным при сложившейся эпидемиологической ситуации было принято, потому что технологии позволяют провести эфир в безопасном формате. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, новый формат позволяет застраховаться от нарушения санитарных режимов. Он пояснил, что граждане могут направить вопрос президенту в любом формате, начиная от традиционного телефонного звонка и видеообращения и заканчивая обращениями на сайт и СМС-сообщениями. Для этого не потребуется ни специально оборудованных мест, ни съемочных групп.

«В этом году, как мы уже объясняли, за счет технологических приемов, за счет приложения к смартфонам, собственно, мы получили возможность и предоставили возможность гражданам страны самостоятельно задавать президенту вопросы», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил, что в 2020 году прямая линия состоялась в смешанном формате. В 2020 году из-за пандемии коронавируса она не состоялась как отдельное мероприятие, но часть вопросов от граждан Путину задали на большой пресс-конференции в декабре.

Прямая линия Путина пройдет 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать «Первый канал», телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина.