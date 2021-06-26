Названа самая популярная тема вопросов для прямой линии с Путиным

Самой популярной темой вопросов для прямой линии с президентом Владимиром Путиным стала пандемия коронавируса и вакцинация от COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на сюжет телеканала «Россия-24» о ходе подготовке к прямой линии.

Журналисты также назвали самыми частыми темами вопросов распределение лекарств по регионам и жилищные вопросы. «Третья тема — это жилье, — отметили в сюжете. — Переселение из аварийного жилья, бараки, ремонт и улучшение жилищных условий»

Ранее стало известно, что прямая линия Путина пройдет 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать «Первый канал», телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина. В 2020 году из-за пандемии коронавируса она не состоялась как отдельное мероприятие, но часть вопросов от граждан Путину задали на большой пресс-конференции в декабре.