Путин порассуждал о хаосе

Любые новые «правила игры» должны формироваться под эгидой ООН, иное — путь к хаосу и непредсказуемости. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Рассуждения главы государства цитирует Telegram-канал «Пул №3».

Президент подчеркнул, что с момента своего создания именно ООН была и остается фундаментом системы международных отношений. «Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации — не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые "правила игры". Иное — путь к хаосу и непредсказуемости», — сказал Путин.

18 июня генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша переизбрали на второй срок. Он начнется с 1 января 2022 года. Он занимает эту должность с 2017 года, ранее был верховным комиссаром организации по делам беженцев. До карьеры в ООН Гутерреш построил политическую карьеру в родной Португалии.