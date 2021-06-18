ООН предрекла миру новую пандемию

Организация объединенных наций (ООН) предрекла превращение засухи в новую пандемию, от которой не будет вакцины. Об этом сообщается в докладе организации, опубликованном на сайте Управления ООН по уменьшению опасности бедствий.

В документе сказано, что проблема засухи затронула более полутора миллиардов человек по всей планете и привела к экономическим убыткам в размере более 124 миллиардов долларов. Отмечается, что проблему усугубляет стремительный рост населения Земли.

В организации заключили, что власти стран мира должны срочно принять меры для уменьшения пагубных последствий изменения климата и засухи для природы и людей.

Представитель Генсекретаря в Управлении Мами Мидзутори отметила, что в ближайшие десятилетия многие люди будут жить в условиях нехватки воды. «Засуха вот-вот станет следующей пандемией, и вакцины для ее лечения нет», — цитирует ее РИА Новости. Дипломат добавила, что представление о распространении засухи исключительно в Африке ошибочно, и люди в других регионах тоже скоро столкнутся с этим явлением.

В апреле сообщалось, что в Мексике крупные пресные озера и водохранилища высыхают из-за аномальной засухи. Засушливая погода охватила 85 процентов территории страны. Из-за жары мельчают не только природные водоемы, но и стратегические резервуары, в которых хранится вода для снабжения столицы страны Мехико.