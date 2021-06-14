Наука и техника
 
Последние новости
Захарова оценила реакцию НАТО на список недружественных России стран
Луиш Фигу встретил Нурмагомедова и назвал его братом
Захарова оценила уход журналистов «Би-би-си» с пресс-конференции по Ryanair
Губерниев довел Бузову до слез фразой из книги про Карлсона
В НАТО обвинили Россию в использовании безответственной ядерной риторики
Раскрыта причина пожара на АЗС в Новосибирске
Петросяна обвинили в воровстве шуток из Twitter
Путин обвинил американского журналиста в затыкании рта
В НАТО подтвердили вступление в альянс Украины и Грузии
Новости партнеров
Прослушать новость

Ученые предрекли планете катастрофический эффект домино

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Потепление климата на два градуса может привести к эффекту домино и изменить жизнь почти половины жителей Земли, выяснили немецкие и шведские ученые. Результаты их исследования опубликованы в журнале Earth System Dynamics.

«Мы предоставляем анализ риска, а не прогноз, но наши результаты все равно вызывают опасения», — говорится в исследовании.

Ученые воссоздали три миллиона сценариев развития климата на планете с помощью компьютера. Из них около 30 процентов привели к возникновению эффекта домино — явлению, в ходе которого безвозвратно вымирают обитатели Земли и полностью меняются природные условия. Для такого изменения нужно потепление средней температуры планеты на два градуса.

Исследователи отметили, что глобальное потепление запускает изменения многих пищевых цепочек. Это приводит не только к вымиранию животных, но и к засухам, пожарам, штормам и наводнениям.

По мнению исследователей, в процессе глобального потепления ключевую роль сыграет таяние ледяных щитов в Антарктиде и Гренландии. Из-за этого сначала остынут теплые течения в Атлантике, потом снизится количество осадков в тропическом поясе, а после — леса Амазонии станут саванной. Такие изменения повлияют на жизнь 40 процентов людей, в особенности на жителей прибрежных районов.

Ранее в Арктике обнаружили катастрофически быстрое таяние льда. Ученые из США, Норвегии, Канады и Великобритании заявили, что морской лед тает до двух раз быстрее, чем считалось ранее. Они отметили, что толщина морского льда является чувствительным индикатором катастрофического изменения климата в Арктике.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Арктике обнаружили катастрофически быстрое таяние льда
Свободная ото льда Арктика оказалась угрозой всему миру
В России ускорилось потепление климата
Льды в Арктике стали тоньше
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0212 апреля
Первый в мире человек в космосе Юрий Гагарин

Бремя первых

60 лет полету Гагарина: как СССР раньше США отправил человека в космос
10:0810 июня

Раскрыта неизвестная функция iOS 15

09:0210 июня

Жара оказалась бесполезной в сдерживании коронавируса

06:3010 июня

Названо спасающее от смерти из-за коронавируса средство

Наука и техника00:0410 апреля

Танцор диско

Пьяный полицейский вершит справедливость и пытается найти себя. Обзор Disco Elysium: Final Cut
03:5310 июня

Ученые признали побочные эффекты вакцины AstraZeneca

03:1710 июня

Встреча Су-30СМ и F-35A над Балтикой попала на видео

01:5210 июня

Россияне увидят первое за 55 лет редкое затмение Солнца

Наука и техника00:01 5 апреля
Демонстрация в честь принятия новой конституции СССР. Декабрь 1936 года

«Обманули самым неслыханным образом»

Сталин дал СССР новую конституцию и обещал честные выборы. Почему потом он начал Большой террор?
00:1010 июня

«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500

20:58 9 июня

Самый дешевый смартфон Nokia появился в России

19:27 9 июня

Признано существование пятого океана на Земле

Россия
Власти Москвы оценили необходимость новых мер поддержки бизнеса
В Роспотребнадзоре описали течение коронавируса после вакцинации
Собянин продлил нерабочие дни из-за коронавируса.
Москвичи будут отдыхать с 15 по 19 июня
В Москве задержали высокопоставленного чиновника Минфина
«Целовались до боли в губах»
Как выглядели эротические игры в Российской империи
В Московской области усилили коронавирусные ограничения
Все материалы
Мир
Добрались до мышей.
Как добывают пропитание жители самой бедной африканской страны?
«Всюду смерть, безумие и хаос»
Истории людей, переживших самую смертоносную волну COVID-19 в Индии
Африканский халифат.
Как «Исламское государство» стало франшизой и почему окончательно победить террористов не удается?
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы Туркестанского легиона во Франции. Октябрь-ноябрь 1943 г. «Наша цель — объединение нации»
Почему в Казахстане решили оправдать пособников нацистов и обвинить Россию в геноциде?
Кредиты, оружие, Шелковый путь.
Как Китай становится незаменимым партнером Белоруссии?
Российский вектор.
Почему бывший президент Армении Роберт Кочарян остается самым популярным политиком страны?
Все материалы
Экономика
Польша допустила перенос срока избавления от российского газа
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Пивного гиганта обвинили в издевательствах над рабочими
ЦБ объяснил нежелание отказываться от доллара
Сбер к Дню России переодел в нейросети россиян в национальные костюмы
«Каждый третий кофе — из "Макдоналдс"»
Генеральный директор сети в России рассказал о предпочтениях россиян в еде
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Врач сборной Дании раскрыл подробности о потерявшем сознание на матче игроке
Мартин Палермо
Партнерский материал
Позор, травля и угрозы.
Как «сумасшедший» игрок сборной Аргентины лишил команду шансов на победу
Черчесов прокомментировал разгромное поражение России в первом матче Евро
«Бельгийцы ходили пешком»
Три пропущенных гола и ни одного момента — как Россия крупно проиграла Бельгии на старте Евро
В сети восхитились аплодисментами игроков Финляндии в адрес футболистов Дании
Логан Пол и Флойд Мэйуэзер «Это просто бизнес»
Мэйуэзер вышел на ринг против звезды YouTube. Зачем легендарный чемпион превращает бокс в фарс?
Потерявший сознание Эриксен признан лучшим игроком матча
Все материалы
Культура
По мотивам «Властелина колец» снимут аниме
«Умножая Россию саму на себя»
Чем панельки и окраины российских городов привлекли всемирно известного фотографа?
Волочкова подала судебный иск против Большого театра
Что немцу хорошо.
Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
Посттравматический ад.
Какие важные смыслы вложены в фильм «Молокобезумия»
Худрук МХАТа объяснил приглашение Бузовой сыграть роль в спектакле
Бузова посчитала спектакль со своим участием главной премьерой года
Все материалы
Интернет и СМИ
Магистр «Что? Где? Когда?» назвал себя подонком
Блогер Хованский задержан по подозрению в призывах к терроризму
Против него возбудили дело из-за песни про «Норд-Ост»
Блогера Хованского арестовали на два месяца
Ирина Мягкова«Мы, женщины, друг друга не любим»
Как юмористки с ТНТ обещали говорить о проблемах женщин, но занялись их травлей
Украинский ведущий Гордон решил выпускать шоколадные яйца с долларами внутри
Главред «Медузы» опроверг закрытие проекта
«Я вас уничтожу»
 
Все материалы
Ценности
Принцесса ДианаВластная красота.
Как женщины королевской семьи веками боролись с правилами дресс-кода и становились идолами моды
«Моногамия нагоняет на меня тоску».
Как Саркози женился на самой сексуальной женщине Франции и пошел под суд за коррупцию
Показ коллекции дизайнера Юлии Далакян на Mercedes Benz Fashion Week Russia, 2021 год«Нам просто денег не хватает».
Почему российская мода не дотягивает до мировой и когда у нее появится шанс обогнать Запад
Уго Чавес«Стыдно быть богатым».
Как президент Венесуэлы 14 лет скрывал свою роскошную жизнь от обедневшего народа
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина три недели ходил с миллионом долларов в кошельке и не знал об этом
Две собаки провалились в гигантскую воронку в земле и оказались в ловушке
Модель OnlyFans пожаловалась на разбегающихся от ее интеллекта мужчин
«Тут каждый русский сам за себя»
История российской пары, переехавшей в Испанию и увидевшей ее темную сторону
Врач развеяла мифы о нормальной температуре тела
Русские за границей
Россияне рассказывают, каково это — жить вдали от родины
Все материалы
Представлен обновленный кроссовер Subaru Forester
Кентавры: невероятные автомобили мотоциклетных брендов
Знакомимся с суперкаром Yamaha и провальным Kawasaki
Ухоженную BMW M5 E34 с пробегом 396 тысяч км продают на аукционе
В России выбрали лучшие автомобили года
Подведены итоги всероссийского голосования «Автомобиль года в России – 2021»
Maserati опубликовала первые фотографии нового купе GranTurismo
Пристально изучаем новый Toyota Land Cruiser
Видео: первый в России Land Cruiser 300 — стал ли он лучше?
Ford выпустит компактный и дешевый электрический пикап
Все материалы
Дом
Москвичи начали снижать цены на квартиры
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
Уникальную квартиру выставили на продажу в Москве
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Москва обогнала Лондон по площади пентхаусов
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Звезда «Фабрики звезд» обращалась к Запашному из-за соседа с диким животным
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы