Аномальная засуха превратила озера в пыльные равнины

Крупные пресные озера и водохранилища высыхают из-за аномальной засухи в Мексике. Об этом сообщает Associated Press.

Засушливая погода охватила 85 процентов территории страны. Из-за жары мельчают не только природные водоемы, но и стратегические резервуары, в которых хранится вода для снабжения столицы страны Мехико. Мэр города Клаудиа Шейнбаум заявила, что это самая сильная засуха за последние 30 лет.

Сейчас в Мехико проживает 9 миллионов человек. Город обеспечивают водой колодцы в черте города и три крупных водохранилища, однако из-за погодных условий уровень грунтовых вод также падает. Шейнбаум отметила, что люди сами усугубляют ситуацию: из-за засухи они начинают активно поливать сады и газоны, что еще сильнее истощает запасы воды.

Западнее столицы, в штате Мичоакан мексиканцы рискуют полностью потерять второе по величине озеро в стране — Куицео. Биолог из местного университета Альберто Гомес-Тагле заявил, что водоем уже высох на 75 процентов и лишился нескольких редких видов рыб. «2019-й, 2020-й и прошедшая часть 2021 года были суше обычного, и это оказало кумулятивное воздействие на озеро», — подчеркнул исследователь.

Отмечается, что из-за засухи берега озера превратились в покрытые пылью равнины: в регионе теперь часто возникают пылевые бури. По словам местных жителей, они приводят к распространению кишечных и респираторных инфекций. Туристический сектор страны также страдает из-за засухи, поскольку высохшие озера и водохранилища уже не привлекают не только рыбаков, но и отдыхающих.