Главу ООН переизбрали на второй срок

Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша переизбрали на второй срок. Такое решение приняла Генассамблея ООН. Об этом пишет Reuters.

Второй пятилетний срок Гутерреша на этом посту начнется с 1 января 2022 года. Он занимает эту должность с 2017 года, ранее был верховным комиссаром организации по делам беженцев. До карьеры в ООН Гутерреш построил политическую карьеру в родной Португалии.

Он возглавлял португальскую социалистическую партию, когда та выиграла выборы, и с 1995 по 2002 год был премьер-министром Португалии. В сентябре 2020 года Гутерреш предложил реформу Совета Безопасности ООН, ее согласовывают со странами-членами организации. Совбез в начале июня 2021 года поддержал его кандидатуру на переизбрание.

В мае 2021 года Гутерреш посещал с визитом Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.