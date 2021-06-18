Мир
 
Последние новости
Российские ученые нашли снижающие эффективность вакцин мутации коронавируса
Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу
Участники спортивной рыбалки случайно поймали агрессивную акулу-людоеда
Самая популярная на Pornhub россиянка оценила идею легализовать порно в России
Телевидение Латвии закроет вещание на русском языке
Трое детей Анджелины Джоли хотели дать показания против Брэда Питта
Швеция обыграла Словакию на Евро и возглавила группу
Российский «убийца авианосцев» ушел к британскому Queen Elizabeth
Украина задумала частично продать ГТС для защиты от России
В теории эволюции Дарвина обнаружили ошибку
Новости партнеров
Прослушать новость

Главу ООН переизбрали на второй срок

Перейти в «Мою Ленту»
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Генерального секретаря ООН Антонио Гутерреша переизбрали на второй срок. Такое решение приняла Генассамблея ООН. Об этом пишет Reuters.

Второй пятилетний срок Гутерреша на этом посту начнется с 1 января 2022 года. Он занимает эту должность с 2017 года, ранее был верховным комиссаром организации по делам беженцев. До карьеры в ООН Гутерреш построил политическую карьеру в родной Португалии.

Он возглавлял португальскую социалистическую партию, когда та выиграла выборы, и с 1995 по 2002 год был премьер-министром Португалии. В сентябре 2020 года Гутерреш предложил реформу Совета Безопасности ООН, ее согласовывают со странами-членами организации. Совбез в начале июня 2021 года поддержал его кандидатуру на переизбрание.

В мае 2021 года Гутерреш посещал с визитом Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россию и США призвали договориться по ядерному оружию
Генсек ООН поделился планами на разговор с Путиным
Генсек ООН призвал предотвратить новую холодную войну любой ценой