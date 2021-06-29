В Кремле оценили экономическую ситуацию в России на фоне пандемии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24» оценил экономическую ситуацию в стране на фоне пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, Россия демонстрирует положительную динамику в экономической сфере и начинает выходить из кризиса, «люди на местах это чувствуют». «Экономика сейчас работает, ситуация другая, нежели когда был локдаун», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он признал, что «трудности продолжаются, продолжаются, как после землетрясения, афтершоки», но, по его словам, ситуация изменилась, сейчас экономика не требует такой массированной господдержки, которая оказывалась в прошлом году, когда был введен локдаун, пишет «Интерфакс».

Песков также заметил, что адресная помощь бизнесу и малоимущим слоям населения доказала свою эффективность в отличие от веерной помощи и «раздачи денег просто так». «Веерная помощь ни в одной стране мира не сработала — это имеет последствия в виде инфляции, и просто раздача денег — это чистый популизм», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Прямая линия Путина пройдет 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямую линию будут транслировать Первый канал, телеканалы «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», а также радиостанции «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Предстоящая прямая линия станет 18-й для Путина.