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В Кремле анонсировали развернутый ответ Путина по добровольной вакцинации

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В Кремле анонсировали развернутый ответ президента России Владимира Путина по теме добровольной вакцинации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу «Россия 24», его цитирует ТАСС.

Песков пояснил, что президент на прямой линии даст развернутый ответ на эту тему.

«Вакцинация действительно остается добровольной. Я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ», — сказал он.

Ранее в июне Песков в ответ на вопрос о возможности введения обязательных прививок заявил, что вакцинация в России остается добровольной.

Решение об обязательной вакцинации части населения приняли в ряде регионов, в том числе в Москве, Подмосковье, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской областях. В основном меры касаются работников сферы обслуживания, образования и здравоохранения. В Роспотребнадзоре пояснили, что привиться должны те, кто по роду деятельности вынужден часто контактировать с другими людьми.

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