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Песков опроверг сообщения об ограничениях для непривитых чиновников

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Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В Кремле опровергли информацию о том, что сотрудников администрации президента не будут повышать в случае отказа от вакцинации. Такие сообщения являются неправдой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Ранее портал «Октагон» со ссылкой на свои источники сообщил, что сотрудники администрации президента и аппарата правительства не смогут получить новые должности в том случае, если они не пройдут вакцинацию или повторную вакцинацию от коронавируса.

Ранее устроивших митинг противников вакцинации задержали в Москве. В акции в Новопушкинском сквере приняли участие около 500 человек, полицейские задержали не менее девяти участников, в том числе депутата Мосгордумы от КПРФ Николая Зубрилина. Также там избили человека в костюме Чебурашки.

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