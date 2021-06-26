ВОЗ предупредила о риске заражения опасным штаммом коронавируса на улице

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович предупредила граждан о риске заразиться новым индийским штаммом коронавируса «дельта» на открытом воздухе, что менее характерно для других вариантов инфекции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, в начале пандемии для заражения необходимо было «почти полчаса разговаривать лицом к лицу», тогда как сейчас достаточно просто пройти рядом с человеком без маски на улице. «Вирус меняется, и он становится более коварным, более умным, более адаптированным и желающим заражать как можно больше людей», — сказала Вуйнович.

В связи с этим эксперт признала необходимость носить средства индивидуальной защиты даже тем, кто переболел или вакцинировался от COVID-19, так как они невольно могут стать переносчиками заболевания. Она подчеркнула, что новый штамм существенно опаснее и заразнее предыдущих форм инфекции. «Это значит, что меньшее количество вируса нужно для того, чтобы человек заболел», — отметила представитель ВОЗ.

Ранее Вуйнович Вуйнович рекомендовала гражданам прививаться от коронавируса при любом уровне антител в организме. Она пояснила, что их высокий титр не обязательно свидетельствует о выработке иммунитета к COVID-19. Слухи о вреде вакцинации для переболевших она назвала неправдой.