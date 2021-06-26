ВОЗ рекомендовала прививаться от COVID-19 при любом уровне антител

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рекомендовала гражданам прививаться от коронавируса при любом уровне антител в организме. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, наличие антител в организме человека не обязательно свидетельствует о выработке иммунитета к коронавирусу. Для полного исследования этого показателя необходимо обращаться в лабораторию, а прививка способна защитить человека от последствий инфекции в любом случае. «Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда», — сказала Вуйнович.

Она добавила, что ВОЗ не рекомендует людям заниматься проверкой количества антител, тогда как необходимость носить маски даже привитым людям остается в силе. «Если человек, который вакцинировался, не заболеет, вирус все равно пройдет через его организм, станет умнее, и в какой-то момент этот вирус передается другому человеку — даже бессимптомно», — отметила эксперт.

Вуйнович также подчеркнула, что человечество способно остановить пандемию коронавируса в 2021 году, но для этого потребуются усилия всех жителей страны, а не только официальных лиц. «Пандемия — это не погода, это не климат, мы можем влиять на нее. Это пандемия поведения, это вопрос к человечеству, сможем ли мы сразу сделать все от нас зависящее», — заявила специалист.

Ранее о безопасности вакцинации переболевших коронавирусом заявили российские инфекционисты. Они отметили, что сделать верное заключение о выработке иммунитета может только квалифицированный врач, тогда как обычный анализ на антитела не представит полной картины течения болезни.