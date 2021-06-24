Россиянам назвали оптимальный уровень антител для ревакцинации

Срок повторной вакцинации от коронавируса напрямую зависит от уровня антител, который остался в организме после прививки или перенесенной болезни. Об этом в интервью ТАСС рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (штат Вирджиния), доктор биологических наук Анча Баранова.

По ее словам, сейчас есть два вида тестов на антитела: итальянский тест Liason от компании DiaSorin и тест компании Abbott под названием Quant. У первого шкала антител идет от 15 до 400, при этом хорошим результатом считается уровень в 200-300. Такой показатель позволяет считать, что у человека хороший иммунитет от коронавируса.

Второй тест определяет антитела, конкретно нейтрализующие коронавирус. У него шкала от 50 до 40 тысяч. Если показатель выше 1,3 тысячи — иммунитет хороший, если от 500 до 1,3 тысячи — есть риск заболеть, если меньше 500 — нужно вакцинироваться или ревакцинироваться, отметила Баранова.

Эксперт при этом пояснила, что, хотя у переболевших COVID-19 антитела вырабатываются, защита при вакцинации в среднем лучше, чем после заболевания коронавирусом.

Баранова добавила, что предположить, как долго в организме будут сохраняться антитела — нет. По ее словам, у кого-то они будут на высоком уровне долгое время, у других — быстро падают, и определить принадлежность к той или иной категории можно только путем измерения уровня антител.

Ранее российские ученые оценили эффективность повторной вакцинации препаратом «Спутник V». Они выяснили, что после прививки «Спутником V» организм вырабатывает антитела не только к коронавирусу, но и к векторным компонентам вакцины. По словам экспертов, вероятность иммунного ответа на повторное введение препарата есть, но, скорее всего, она будет в пределах обычных побочных эффектов вакцины.