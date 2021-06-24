Российские ученые оценили эффективность ревакцинации «Спутником V»

Российские ученые оценили эффективность повторной вакцинации препаратом «Спутник V». Они изучили вопрос формирования антител к аденовирусным векторам, которые входят в состав вакцины. Об этом в четверг, 24 июня, пишут «Известия».

Так, специалисты Казанского федерального университета выяснили, что после прививки «Спутником V» организм вырабатывает антитела не только к коронавирусу, но и к векторным компонентам вакцины. Однако, как пояснил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов, препарат успевает попасть в клетки до того, как антитела к векторному компоненту могли бы успеть заблокировать действие вакцины.

«Можно предположить, что ревакцинация аденовирусными вакцинами будет эффективна. Есть вероятность иммунного ответа на повторное введение препарата, но, скорее всего, она будет в пределах обычных побочных эффектов вакцины», — отметил специалист.

Как рассказал изданию глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, иммунный ответ к белку, входящему в состав вакцины, падает через четыре-пять месяцев. При этом клетки памяти, в которых формируются антитела на аденовирусы, срабатывают через полтора-трое суток, в то время как вакцина, попав в межклеточное пространство, начинает вырабатывать необходимые для защиты белки уже через час-два после укола.

Ранее Александр Гинцбург назвал российские препараты против коронавируса, которые подходят для ревакцинации. По его словам, «Спутником V» можно повторно привиться после первоначальной вакцинации «ЭпиВакКороной» или «Ковиваком». «В целом, для ревакцинации достаточно "Спутника Лайт"», — заключил ученый.