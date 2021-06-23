Кремль исключил дефицит вакцины от коронавируса в России

Дефицита вакцины от коронавируса в России не будет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 23 июня.

По его словам, возможная нехватка препаратов в ряде регионов может быть связана с логистическими трудностями и увеличением спроса на прививки.

Песков также сообщил, что производители «Спутника V» исправили все нарекания со стороны ВОЗ в плане производства вакцины. Контрольные ведомства РФ жестко контролируют производство вакцин, добавил пресс-секретарь российского лидера.

В ответ на вопрос журналистов о ревакцинации сотрудников администрации Кремля Песков заметил, что они проходят ее по мере необходимости.

Кроме того, Песков заявил, что введение локдауна на федеральном уровне пока не обсуждается.

В России за последние сутки выявили 17 594 новых случая коронавируса. Больше всего заражений выявлено в Москве (6534), Московской области (2323) и Санкт-Петербурге (1092). Меньше всего — в Еврейской автономной области (8), Ненецком (4) и Чукотском (2) автономных округах. Всего с начала пандемии выявлено 5 368 513 заражений.