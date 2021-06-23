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Запись на вакцинацию в Москве выросла в десять раз

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

За сутки на вакцинацию записались рекордное количество москвичей — 60 тысяч человек. Такая цифра в десять раз превышает минимальные показатели. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево, передает ТАСС.

«К сожалению, ситуация сложная, сегодня мы находимся практически на пике заболеваемости по сравнению даже с предыдущим периодом. Но что радует — все-таки у нас активнее стали и вакцинироваться», — заявил градоначальник.

По его словам, еще недавно в Москве на вакцинацию записывались около шести тысяч человек в день.

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице. Согласно постановлению, привиться необходимо работникам сферы торговли и услуг. В их число входят сотрудники салонов красоты, общепита, образования и транспорта, а также организаторы досуговых и развлекательных мероприятий.

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