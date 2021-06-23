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Кремль опроверг планы вводить локдаун на федеральном уровне

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Планов вводить локдаун из-за пандемии коронавируса в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не располагаем информацией, что кто-то [из регионов] обсуждает полный локдаун», — сказал официальный представитель Кремля.

Также он отрицательно ответил на вопрос, не обсуждается ли эта тема на федеральном уровне.

Ранее в июне мэр Москвы Сергей Собянин оценил необходимость нового локдауна в столице. По его словам, власти считают, что на данный момент могут справиться с заболеваемостью коронавирусом без принятия подобных мер.

При этом в Москве продолжают действовать ограничения, связанные с пандемией. Так, 22 июня был введен временный запрет на концертные, зрелищные, развлекательные мероприятия с присутствием более 500 человек. Кроме того, с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут посетители, которые сделали прививку, переболели COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеют отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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