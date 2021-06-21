Боязнь локдауна заставила россиян досрочно отдавать долги

На фоне новых коронавирусных ограничений в России микрофинансовые организации фиксируют всплеск досрочных погашений займов. Клиенты, боясь локдауна и финансовых сложностей, хотят снизить долговую нагрузку, пишет «Коммерсантъ».

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Например, в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге доля досрочно погашенных займов за неделю увеличилась в среднем на 3,2 процентного пункта (до 15,2 процента), в Карелии, Мурманской, Тульской и Ивановской областях — на 1,6 процентных пункта, до 13,3 процента. В основном погашались займы размером менее 15 тысяч рублей.

Такого роста досрочного погашения за аналогичный период предыдущих трех лет не было, отмечают эксперты. Кроме того, сократилось и число новых заявок на получение займа. Падение за неделю составило 1,8 процента для новых клиентов и 0,5 процента — для повторных.

Эксперты говорят, что люди находятся в ситуации «социальной неопределенности». Они не знают, как поведут себя работодатели: будут ли сокращения, задержка зарплаты. Такая тенденция может привести к пересмотру кредитной политики в сторону ужесточения со стороны микрофинансовых организаций.

Ранее сообщалось, что почти 15 процентов россиян обращаются за получением микрозаймов от 10 до 100 тысяч рублей, чтобы расплатиться с долгами. На нужды по срочному ремонту квартиры или машины получают крупные суммы 22,5 процента респондентов, 18,1 процента заемщиков пользуются услугами мирофинансовых организаций для лечения или покупки лекарства. Россияне в марте взяли рекордное за всю историю количество микрозаймов — 2,35 миллиона единиц.