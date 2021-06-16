Стали известны нужды россиян при получении микрозаймов

Почти 15 процентов россиян обращаются за получением микрозаймов от 10 до 100 тысяч рублей, чтобы расплатиться с долгами, такие данные приводит исследование онлайн-кредитования «Робот займер», пишет ТАСС.

На нужды по срочному ремонту квартиры или машины получают крупные суммы 22,5 процента респондентов, 18,1 процента заемщиков пользуются услугами мирофинансовых организаций для лечения или приобретения лекарства.

Как стало известно из данных опроса, 14,8 процента берут микрозаймы на неотложные покупки техники и мебели, 14,6 процента — для того, чтобы поддержать близких, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 4,9 процента россиян, имеющих свой бизнес, берут кредиты на поддержание своего дела. 4,6 процента оплачивают при помощи займов обучение детей, а 2,8 процента — туристические поездки.

Ранее стало известно, что почти четверть россиян (24,7 процента) обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче им кредита. Остальные 75 процентов граждан выбирают микрозайм по собственному желанию. Из них 28,4 процента заявили, что их привлекла возможность быстрого получения денег без посещения офиса кредитора. Еще 18,4 процента респондентов сказали, что взяли микрозайм по рекомендации близких.