Россияне назвали причины обращения за микрозаймом

Почти четверть россиян (24,7 процента) обращается за займом в микрофинансовые организации из-за отказа банков в выдаче им кредита, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер». Об этом сообщает РИА Новости.

Остальные 75 процентов граждан выбирают микрозайм по собственному желанию. Из них 28,4 процента заявили, что их привлекла возможность быстрого получения денег без посещения офиса кредитора. Еще 18,4 процента респондентов сказали, что взяли микрозайм по рекомендации близких.

16,2 процента россиян в качестве причины обращения за микрозаймом назвали гибкий график погашения долга, в частности, возможность вносить платеж несколькими траншами. Каждый десятый опрошенный сказал, что его привлекла сама финансовая технология выдачи средств без предоставления большого пакета документов. Примерно 1,6 процента участников исследования говорили о любопытстве и желании проверить, дадут ли деньги.

По данным аналитиков, чаще всего крупные микрозаймы пытается получить молодежь в возрасте до 30 лет — 55 процентов. Обычно это холостяки технических профессий или наемные работники с невысоким, но стабильным заработком.