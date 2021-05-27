В России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Микрокредитная организация предоставила жителю Екатеринбурга займ, о котором тот не просил, сообщает газета «Известия».

По словам мужчины, вечером 21 мая он получил перевод на карту в размере 15 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги оказались микрозаймом от организации «Будьте богаты» — юридического лица, которое работает через сайт «Теремзайм», а ранее работало под брендами «РоботМани», «Кометазайм» и Mishka Money. Однако среди отзывов о ней россиянин не нашел случаев, похожих на свой.

В банке, клиентом которого является мужчина, ему сказали, что не могут вернуть перевод, и посоветовали обратиться в банк-отправитель. По официальному запросу стороннего банка финансовая организация может рассмотреть возможность возврата платежа согласно закону «О национальной платежной системе».

Как пояснил юрист Александр Целых, в подобной ситуации не стоит бояться возможных процентов по займу. По его словам, с человека нельзя потребовать их, если он не согласовывал условия договора займа, не оформлял и не подписывал его. «Если это все же будет происходить, то это незаконно, а потому человек вправе их не платить», — добавил он.

Директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов подчеркнул, что самое важное — не тратить полученные деньги, иначе это будет считаться согласием с предоставлением займа. «Поскольку лицо, которое отправило эти деньги, является коммерческой организацией, значит, человек, воспользовавшись этими деньгами, признает свою осведомленность», — заключил эксперт.