Эксперт назвал россиянам способ защититься от нового вида мошенничества

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов рассказал, что защититься от нового вида телефонного мошенничества россиянам можно, не отвечая на подозрительные звонки из банка. Такой способ он назвал в интервью с RT.

Власов утверждает, что, по отдельным оценкам, всегда найдется 20 процентов людей, которые очень внушаемы и поддаются любой «разводке».

«Мошенники никуда не делись, они будут придумывать все новые и новые поводы для того, чтобы изъять деньги. Посоветовать можно только одно: когда вы слышите какое-то предложение от банка, от полиции, от социальной службы — кладите трубку и звоните туда сами, тогда вы точно не попадетесь на удочку мошенников», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось о новом способе обмана клиентов банков после того, как Европарламент принял резолюцию об отключении России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

Неизвестные звонили клиентам и под предлогом защиты карт от отключения просили назвать номер карты и код CVC. После этого мошенники сообщают, что клиенту придет СМС с информацией о внесении карты в специальный список, который якобы не будет блокироваться после отключения системы.