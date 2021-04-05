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Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы

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Фото: Pixabay

Мошенники начали использовать новый способ обмана россиян, используя схему с вредоносными письмами, пишет РИА Новости.

Теперь мошенники, представляясь оператором электронных кошельков, угрожают перевести средства на биткойн-кошелек. По их утверждению, если клиент этого не сделает, то в сети появится компрометирующее видео с его участием.

В письме злоумышленник, называющий себя программистом, утверждает, что ему удалось взломать компьютер пользователя и получить полный доступ к нему и сопутствующим устройствам, в том числе камере. Также мошенник заявляет, что так ему удалось сделать интимное видео с участием жертвы. В случае, если он не получит требуемое, то видео будет разослано всему списку контактов.

Ранее сообщалось, что за последний год кибермошенники совершили на 60 процентов больше краж со счетов россиян. Эксперты выяснили, что почти каждый третий случай (32 процента) мошенничества закончился успехом для злоумышленников. По расчетам экспертов, основанным на жалобах людей, мошенники похитили у россиян почти 2,8 миллиарда рублей, что на 70 процентов больше, чем в допандемийный период.

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