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Россиян научили бороться с телефонными мошенниками

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Григорий Сысоев / РИА Новости

Сбербанк научил россиян бороться с телефонными мошенниками. Схему реагирования на подозрительные звонки приводит РИА Новости в своем Telegram-канале.

Прежде всего нельзя поддаваться эмоциям. Чаще всего мошенника выдает нетипичное для сотрудника банка поведение — в разговоре с жертвой он торопит, запугивает и взывает к чувству справедливости, либо же делает заманчивое предложение, чтобы сбить с толку и помешать думать рационально.

Представители Сбербанка посоветовали немедленно завершить диалог с подозрительным абонентом. «Положите трубку и сами перезвоните по номеру, который написан на банковской карте», — рекомендовали специалисты.

Кроме того, не нужно совершать действия под диктовку звонящих вам незнакомцев. Эксперты напоминают, что настоящий сотрудник банка способен самостоятельно провести все необходимые операции для защиты карт своих клиентов.

Ранее стало известно о новом способе обмана россиян — под видом сотрудников банков мошенники предлагают жертвам оформить вклад под высокий процент. Заинтересовавшимся гражданам злоумышленники присылают ссылку на фейковую страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль.

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