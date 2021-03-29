Сбербанк восстановил работу мобильного приложения после сбоя

Сбербанк восстановил работу мобильного приложения «Сбербанк онлайн». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации. Ранее россияне не могли некоторое время зайти в приложение. Кроме того, у части пользователей возникли сложности при оплате картами.

В банке отметили, что сбой длился несколько минут, после чего работоспособность всех сервисов была восстановлена. «Приносим извинения за доставленные неудобства», — сказано в сообщении.

Российские пользователи сети 26 марта сообщили о сбоях в работе «Яндекса» и сервисов компании. Основная часть жалоб коснулась проблем с посещением почтового сервиса (54 процента). При этом у части юзеров «Яндекса» также обнаружились проблемы с доступом к сайту поисковика и ресурсам, доступным на нем.

В начале марта россияне сообщали о проблемах с доступом сразу к трем популярным в стране ресурсам: видеохостингу YouTube, а также к сервисам компаний Google и «Яндекс».