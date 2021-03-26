Россияне сообщили о сбоях у «Яндекса»

Российские пользователи сети сообщили о сбоях в работе «Яндекса» и сервисов компании. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который зафиксировал некорректную работу утром 26 марта.

Основная часть жалоб коснулась проблем с посещением почтового сервиса (54 процента). При этом у части юзеров «Яндекса» также обнаружились проблемы с доступом к сайту поисковика и ресурсам, доступным на нем.

Большинство сообщений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других крупных городов России. Согласно данным Downdetector, проблемы с доступом начали происходить у пользователей с восьми утра, и с тех пор число жалоб продолжает расти.

В начале марта российские пользователи интернета сообщали о проблемах с доступом сразу к трем популярным в стране ресурсам: видеохостингу YouTube, а также к сервисам компаний Google и «Яндекс». Тогда неполадки начались примерно в 16:30 по московскому времени.

«Яндекс» — крупнейший поисковик России, компания также предоставляет в том числе услуги онлайн-заказа такси, каршеринга, доставки еды. Имеет версии приложений своих сервисов для iOS и Android. Часть возможностей были объединены в один суперапп под названием «Яндекс Go».