В Госдуме связали популярность микрозаймов с нехваткой денег на еду у россиян

Россияне вынуждены брать микрозаймы из-за отсутствия денег на продукты питания, что говорит об углублении кризиса в стране. Такого мнения придерживается депутат Государственной Думы от Новосибирской области Вера Ганзя, передает региональный обком КПРФ.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте 2021 году россияне взяли рекордное количество микрокредитов — 2,35 миллиона единиц, что более чем на 30 процентов больше, чем годом ранее. При этом средняя величина такого кредита составила 13,1 тысячи рублей.

По мнению парламентария, к таким микрозаймам граждане России прибегают в случае крайней необходимости, «когда не хватает на элементарное»: оплату ЖКХ и покупку еды.

«Это очень тревожный сигнал, который свидетельствует об углублении кризиса. Люди пострадали от коронавируса, от экономической политики, которая сегодня проводится», — заявила Ганзя.

Депутат добавила, что организации, выдающие микрозаймы, не приносят пользу отечественной экономике, а исключительно «наживаются на чужой беде».

Ранее стало известно, что у россиян не нашлось денег на возврат долгов, поэтому за март 2021 года число просроченных займов (более 90 дней) увеличилось на 1,8 процента.