У россиян не нашлось денег на возврат микрозаймов

Количество просроченных микрозаймов в России (более 90 дней) достигло рекордных 5,4 миллиона по итогам февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

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У россиян не нашлось денег на возврат ссуд, число просроченных займов увеличилось на 1,8 процента по сравнению с январем.

Объем «плохих» микрозаймов за месяц вырос на 2,2 процента, до рекордных 59,6 миллиарда рублей. Доля «просрочки» в общем портфеле увеличилась на 0,5 процентного пункта (до 34,7 процента).

При этом в феврале россиянам выдали на 7,3 процента меньше ссуд (1,8 миллиона), а средний размер микрозайма составил 13 107 рублей. В итоге сумма выдач в прошлом месяце снизилась на 7,6 процента (до 23,8 миллиарда рублей), что стало минимальным значением с сентября 2020 года. Общий долг россиян перед микрофинансовыми организациями достиг 171,8 миллиарда рублей.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал спасти граждан с минимальным доходом от ситуации, когда даже эти деньги списываются по долгам. Депутатам предложено принять закон, предусматривающий «защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан».