Россияне задолжали за тепло сотни миллиардов рублей

Россияне задолжали за теплоснабжение почти 238 миллиардов рублей, притом темпы роста просрочки увеличиваются. Только с января по февраль 2021 года задолженность выросла на 12 процентов (около 29 миллиардов рублей). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

Просрочка увеличивается каждую зиму, поскольку в холодные месяцы повышаются расходы на отопление. Однако в 2021-м данный показатель побил рекорд. Для сравнения: в январе-феврале 2020-го задолженность выросла на 17,9 миллиарда рублей (плюс 9,2 процента).

Увеличение долгов связывают с временным запретом штрафов за неуплату коммуналки, действовавшим до конца 2020-го, а также с умышленным уходом от оплаты услуг жилищными организациями. Из-за пандемии их доходы упали, а морозы вынудили больше тратить на отопление.

Специалисты подчеркивают, что нарушения платежной дисциплины могут привести к снижению надежности и безопасности всех систем, особенно в части проведения дорогих ремонтных работ.

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