Эксперт раскрыл способ избежать переплаты при оформлении микрозайма

Чтобы избежать переплаты при оформлении микрозайма, прежде всего нужно проверить, состоит ли микрофинансовая организация (МФО) в реестре Центробанка. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константин Бородулин.

«После этого [нужно] внимательно ознакомиться с информацией о стоимости займа, вариантах погашения займа, условиях договора, а также прочих условиях и дополнительных услугах», — раскрыл способ эксперт. Он также добавил, что в договоре особое внимание следует обратить на пункты об ответственности сторон. Как правило, там содержится информация о штрафах, пени, скрытых комиссиях и порядке внесения изменений в договор.

Бородулин также посоветовал интересоваться, какие дополнительные услуги оказывает МФО. При этом надо иметь в виду, что смс-уведомления, юридическое сопровождение, страхование и другие услуги повышают стоимость займа. Эксперт отметил, что процентная ставка по микрозайму превышает процент по кредиту, что является платой за высокую вероятность одобрения заявки.

Ранее юрист Владимир Шалаев рассказал, как не остаться в долгах у банка после выплаты кредита. По его словам, при полном погашении кредита необходимо закрыть кредитный счет. Иногда это можно сделать в онлайн-приложении, а иногда только при личном обращении в банк.