Россияне взяли рекордную за всю историю сумму кредитов 

Объем выданных потребкредитов в России превысил 516 миллиардов рублей в декабре 2020 года, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений. Показатель увеличился на 4 процента год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

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Средняя сумма кредита тоже обновила максимум, достигнув 355 тысяч рублей. По сравнению с прошлогодним декабрем средний чек увеличился на 12 процентов. На рост оказал влияние отложенный спрос, сезонный фактор предпраздничных распродаж и сниженные процентные ставки, отмечают эксперты.

Однако количество выданных займов сократилось на 9 процентов год к году. В 2021 году участники рынка рассчитывают на восстановление потребительского кредитования по мере улучшения экономической ситуации и роста доходов населения.

Ранее исследование НАФИ показало, что треть россиян готовы не возвращать кредит банку, но осуждают невозврат займа знакомому или родственнику. В стране число злостных неплательщиков по кредитам за прошлых год выросло на 2,1 миллиона человек и достигло 11,7 миллиона. Россиянам во время пандемии оказалось нечем погашать займы. В 2020 году более 119 тысяч российских граждан и индивидуальных предпринимателей были признаны банкротами.