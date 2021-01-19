Банки стали давать россиянам меньше денег

Уровень одобрения кредитов российскими банками в период пандемии коронавируса сократился до трехлетнего минимума. Как следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ), удовлетворены были только 33,9 процента заявок на розничные кредиты, что на 3 процентных пункта меньше, чем годом ранее, пишет РБК.

Ужесточение затронуло не все сегменты — к ипотечным заемщикам кредитные организации стали даже лояльнее. Одобрены были 71,3 процента таких заявок, что, по мнению экспертов, связано с развитием программ льготной ипотеки и прихода на рынок заемщиков, у которых есть деньги.

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Сильнее всего ситуация ударила по автокредитованию — доля отказов возросла с 56,5 процента в 2019 году до 62 процентов в 2020-м. Выдача кредитных карт и необеспеченных кредитов снизилась до 31,2 процента.

БКИ «Эквифакс» сообщило, что компания оценивает долю одобренных кредитов на 1 ноября в 32,7 процента, причем на фоне первой волны пандемии она была даже ниже. Глава бюро Олег Лагуткин указал, что ключевым фактором стали противоэпидемические мероприятия, после их отмены ситуация стала улучшаться.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков призвал не списывать все падение на пандемию. Дело в том, что уровень одобрения кредитов и без нее снижался в последние годы. Это связано с беспокойством Центробанка скоростью роста необеспеченного кредитования. Ситуация вела к опасному усилению закредитованности самых уязвимых групп заемщиков.

Ранее исследование НАФИ показало, что треть россиян готовы не возвращать кредит банку, но осуждают невозврат займа знакомому или родственнику.