Центробанку России понадобились «стукачи»

Банк России готовится к развитию института информаторов, в рамках которого сотрудники финансовых организаций могут на условиях анонимности «стучать» на работодателей. Об этом со ссылкой на информационный доклад «Направления защиты прав потребителей финуслуг» и пресс-службу ЦБ пишут «Известия».

В настоящее время на сайте регулятора уже есть сервис, позволяющий отправить соответствующую жалобу. Окончательное решение по поводу дальнейших действий примут после анализа сообщений.

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Как сказано в докладе, информаторы понадобились ЦБ из-за развития финансового рынка. Расширение использования различных товаров и услуг разными группами населения заставляют развивать и методы надзора. В своей инициативе регулятор ссылается на зарубежный опыт, в том числе американский и британский, пояснил представитель Центробанка.

Сообщение о нарушителях не подразумевает вознаграждения, причем вводить его в дальнейшем также не планируют. В Центробанке надеются, что среди финансовых организаций хватает неравнодушных сотрудников, которым не нравятся нарушения работодателей. Среди них в регуляторе выделили навязывание финансовых продуктов или дополнительных услуг, введение клиента в заблуждение по поводу необходимости продукта (мисселинг).

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин назвал институт информаторов нормальной практикой. Но он напомнил, что непонятно, чем в этом случае рискует банк. По его мнению, следует увеличивать штрафы за нарушения, иначе жалобы не помогут.

В свою очередь вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заметил, что в странах, где принято так, сообщившему о нарушении предлагается доля от взысканного штрафа, либо же у него есть сертификат специалиста, который обязывает его сообщать. Без стимулирования, считает эксперт, дело пойдет медленнее, но в России оба эти варианта выглядят бесперспективными, разве что жаловаться будут бывшие сотрудники.

Ранее сообщалось, что ЦБ готовит весне законопроект, в рамках которого финансовые организации обяжут отвечать на жалобы клиентов