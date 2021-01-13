Минюст захотел получить доступ к банковской тайне

Министерство юстиции России захотело получить доступ к операциям и банковским счетам юридических лиц и граждан. Об этом в среду, 13 января, пишут «Известия».

По данным издания, Минюст разработал законопроект о внесении поправок в закон «О банках и банковской деятельности». Документом предлагается внести ведомство в перечень организаций с правом получать сведения, которые составляют банковскую тайну. Эту информацию изданию подтвердили в министерстве.

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В пресс-службе Минюста пояснили, что законопроект призван усовершенствовать надзор государства за деятельностью НКО (некоммерческих организаций), не уточнив при этом, о каких именно организациях идет речь. Вместе с тем, принятие документа «не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий» для НКО, работающих в соответствии с законодательством.

Инициативу уже поддержали в думском комитете по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций. Там считают, что благодаря поправкам финансирование НКО станет прозрачнее и позволит исключить «отмывочные» схемы. Ожидается, что документ поступит в правительство в июне, а в сентябре его внесут в Госдуму.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что Министерство финансов России подготовило пакет поправок, который расширит доступ Федеральной налоговой службы (ФНС) к данным о счетах и операциях банков и их клиентов. Банковскую тайну урежут с помощью изменения взаимодействия. Если сейчас налоговики запрашивают сведения у банков, то благодаря поправкам они смогут получать данные в рамках регулярного информационного обмена с Центробанком. В ответ ФНС обещает выдавать регулятору данные, которые охраняются налоговой тайной.