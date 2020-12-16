Налоговую и банковскую тайны в России урежут

Министерство финансов России подготовило пакет поправок, который расширит доступ Федеральной налоговой службы (ФНС) к данным о счетах и операциях банков и их клиентов, пишет «Коммерсантъ».

Банковскую тайну урежут с помощью изменения взаимодействия. Если сейчас налоговики запрашивают сведения у банков, то благодаря поправкам они смогут получать данные в рамках регулярного информационного обмена с Центробанком.

В ответ ФНС обещает выдавать регулятору данные, которые охраняются налоговой тайной. В пояснительной записке к документу указано, что повысить прозрачность вынуждают «недобросовестные налогоплательщики», которые «реализуют политику агрессивного налогового планирования».

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Предполагается, что Центробанк при помощи сведений о доходах юридических лиц и предпринимателей, сомнительных операциях и объектах налогообложения сможет более качественно выполнять функции регулятора.

В настоящее время информационный обмен между ФНС и ЦБ идет на «минимальных оборотах», утверждают представители банковского сообщества. Они уверены, что в случае принятия поправок он значительно усилится, ведь при желании налоговики смогут затребовать всю информацию о банках и клиентах, которая есть у Центробанка.

В министерстве отрицают ликвидацию банковской и налоговой тайн в России, а в ФНС отмечают, что инициатива разгрузит кредитные организации. Также в налоговом ведомстве подчеркнули, что законопроект не предусматривает непосредственного доступа сотрудников службы к выпискам по операциям физических лиц.

Тем не менее подобный обмен тайнами фактически делает возможным контроль расходов и доходов как минимум в отношении бизнеса. Эта мера позволит улучшить собираемость налогов, утверждают эксперты.

Ранее замглавы ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что по итогам 2020 года, несмотря на падение доходов населения, собираемость доходов с физлиц в совокупности вырастет на 5-6 процентов, что выше инфляции. По его словам, добиться такого результата удалось благодаря обелению экономики.