Стали известны новые зарубежные цели российских налоговиков

Стали известны следующие страны и регионы, которым Россия предложит пересмотреть двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения. Ближайшими целями российских налоговиков станут Швейцария и Гонконг, пишут «Ведомости».

Переговоры с обеими юрисдикциями одобрил президент России Владимир Путин. Когда точно они начнутся, не указывается. Швейцария и Гонконг считаются территориями с льготными налоговыми условиями, но при этом не воспринимаются международным финансовым сообществом как полноценные офшоры. Швейцария получила такой статус во многом из-за закона 1934 года о банковской тайне.

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По условиям действующих соглашений с Россией, трансграничные дивиденды и проценты облагаются налогом по ставке пять процентов — при условии, что получатель имеет право на выплаты. Также он может доказать, что не является конечным получателем дохода, в этом случае платить налог предстоит его иностранным (в том числе российским) бенефициарам.

Пересмотреть условия соглашений с большинством стран весной поручил Путин. По его словам, ставка 15 процентов на налоги по дивидендам и процентам у источника была бы более справедливой. О своей инициативе он объявил в одном из обращений к россиянам в связи с пандемией коронавируса.

Москва уже направила предложения о пересмотре соглашений Кипру, Мальте, Люксембургу и Нидерландам. Достичь договоренностей с Кипром уже удалось — ставки для его резидентов повышены до 15 процентов, при этом предусмотрен ряд исключений. Люксембург и Мальта ответили принципиальным согласием, которое пока не оформлено юридически.