За кражу данных о клиентах банков предложили сажать на 20 лет

Российские банки предложили ужесточить наказание за кражу и разглашение сведений клиентов, которые являются банковской тайной, и сажать за это в тюрьму на 10-20 лет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс собираются подготовить в ближайшее время, сообщает РБК.

Такая инициатива обсуждалась на встрече в Ассоциации банков России (АБР). Участники рынка уверены, что нынешнее наказание не сопоставимо с ущербом, который несет разглашение этой информации.

«Необходимо отделить понятие "банковская тайна" от других тайн, потому что получение именно этой информации носит массовый характер: сейчас в русскоязычной части даркнета зарегистрированы почти два миллиона покупателей, которые хотят получить доступ к банковской тайне», — пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков. Банковской тайной в России считается информация о счетах, вкладах и операциях клиентов. Справки по ним могут получать суды, пенсионный фонд и налоговые органы.

В начале октября российское правительство предложило, чтобы в ближайшие три года налоговикам предоставили больше возможностей для изучения информации о клиентах банков. О какой именно информации идет речь, не уточнялось.