МВД захотело получить доступ к банковской тайне

Министерство внутренних дел России захотело получить доступ к банковской тайне для того, чтобы эффективнее противодействовать преступлениям в кредитных организациях. Об этом говорится в письме министра внутренних дел Владимира Колокольцева председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной, передает газета «Известия».

В министерстве заявили, что правоохранительные органы не могут получить вовремя необходимую для пресечения финансовых преступлений информацию. Иногда организации и вовсе отказывают в доступе к банковской тайне, ссылаясь на неоднозначное толкование некоторых законов. Это способствует тому, что злоумышленники успевают вывести из банков крупные суммы денег, из-за чего вкладчики и, как следствие, государство теряют миллиарды рублей.

В связи с этим МВД подготовило изменения в законодательство, отмечает Колокольцев. Кроме того, прорабатывается обновленная редакция проекта соглашения об информационном взаимодействии между министерством и регулятором.

Однако в Центробанке расширение возможностей правоохранительных органов не посчитали необходимым. Эксперты указали на важность усиления межведомственного взаимодействия, но при этом отметили, что расширение доступа к банковской тайне негативно повлияет на репутацию кредитных организаций.

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