Силовикам отказали в доступе к данным о счетах россиян

Центробанк отказал силовикам в предоставлении доступа к данным, которые содержат банковскую тайну. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Предложение облегчить полицейским доступ к банковским данным россиян поступило на имя главы регулятора Эльвиры Набиуллиной от министра внутренних дел Владимира Колокольцева. По его оценке, полицейские получают необходимую для эффективного противодействия преступлениям информацию слишком медленно.

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В результате из российских банков успевают выводить деньги, что приводит к потерям вкладчиков и в конечном счете государства. МВД подготовило предложения по внесению изменений в законодательство, чтобы устранить пробел, и прорабатывает обновленную редакцию проекта совместного с регулятором соглашения об информационном взаимодействии.

Однако в Банке России заявили, что выступают против нового предложения министерства внутренних дел. В регуляторе отметили, что при выявлении признаков противоправных действий банков и так оперативно информируют об этом правоохранителей. Работа проводится в соответствии с нынешним регламентом информационного сотрудничества. Но силовики не всегда оперативно возбуждают уголовные дела.

В ЦБ также напомнили, что раньше уже шли правоохранителям навстречу в вопросе расширения доступа к банковской тайне. Так, в 2018 году Банк России поддержал внесение изменений в законодательство, позволяющих передавать в отдельных случаях в следственные органы сведения, составляющие банковскую тайну, вместе с заявлением о признаках преступления. Однако нынешнее расширение возможностей правоохранителей в получении подобных сведений является излишним, «так как приведенные факты свидетельствуют, что вопросы эффективности привлечения к ответственности виновных лиц и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия».

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