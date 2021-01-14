Банки обяжут отвечать на жалобы россиян

Российский Центробанк готовится обязать финансовые организации отвечать на жалобы клиентов, проект закона собираются подготовить уже к весне, сообщает газета «Известия».

Таким образом, банки, МФО и другие игроки рынка будут оперативно решать проблемы с потребителями. Сейчас порядок и сроки рассмотрения обращений в законе четко не прописаны. Главная цель новой инициативы — упрощение взаимодействия.

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Если закон примут, то банки должны будут реагировать на обращения россиян в течение 15 календарных дней (в отдельных случаях срок может быть продлен до 30 дней). Как указали в ЦБ, банк должен будет реагировать по существу, а не ограничиваться «отпиской». «Отсутствие срока реагирования на обращения граждан для финансовых организаций, например, в 59-ФЗ позволяет им уклоняться и игнорировать жалобы. Законопроект как раз устраняет этот пробел», — прокомментировала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Ранее в январе старший юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев назвал способ не остаться должным банку после выплаты кредита. Он уточнил, что необходимо закрыть кредитный счет. Иногда это можно сделать в онлайн-приложении, а если такой опции нет, то нужно написать заявление в банке и получить справку об отсутствии задолженности.